In Baden-Württemberg beginnen heute die schriftlichen Abiturprüfungen mit dem Fach Deutsch. In Mannheim, Heidelberg, dem Rhein-Neckar- und dem Neckar-Odenwald-Kreis nehmen laut Regierungspräsidium rund 4.900 Schüler an den Abiturprüfungen teil. Im Regierungsbezirk Karlsruhe gibt es in diesem Jahr insgesamt rund 11.000 Abiturienten. Rund 7.000 legen ihre Prüfung an einem allgemeinbildenden Gymnasium ab - knapp 4.000 an einem beruflichen. Zur Pflichtlektüre für die heutigen Deutschprüfungen gehörten unter anderem "Faust 1" von Johann Wolfgang von Goethe, "Der Steppenwolf" von Hermann Hesse, „Der goldene Topf“ von E.T.A. Hoffmann und die deutschsprachige Lyrik vom "Sturm und Drang" bis zur Gegenwart. Morgen folgen dann zum Beispiel die Fächer Griechisch, Russisch und Chinesisch - am Donnerstag das Fach Physik. Die schriftlichen Prüfungen enden am 21. Mai. Das Mündliche findet laut Regierungspräsidium zwischen dem 12. und 23 Juli statt.