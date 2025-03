Ein technischer Defekt hat dazu geführt, dass ein Regionalzug am 9. März in Mannheim eine Tür verloren hat. Die Ermittlungen der Bundespolizei dazu sind jetzt abgeschlossen.

Nachdem am 9. März der Türflügel einer Regionalbahn in Mannheim während der Fahrt abgerissen war, ist die Ursache nun klar. Nach Untersuchungen und Zeugenbefragungen teilte die Bundespolizei mit, dass ein technischer Defekt dafür verantwortlich gewesen sei. Zuvor soll ein Mann die Tür an einem Bahnhof kurzzeitig blockiert haben.

Mannheim: Fahrgast löst Fehlerkette aus

Der Türflügel war bei der Durchfahrt des Regionalzuges am Haltepunkt "Mannheim Maimarkt" abgerissen. Bei den Ermittlungen der Bundespolizei wurden auch Kameraaufnahmen aus den Hauptbahnhöfen in Mannheim und Heidelberg ausgewertet. Darauf war offenbar zu sehen, dass ein Fahrgast kurz vor der Abfahrt in Mannheim mit Fuß und Arm verhinderte, dass sich die Tür schloss, weil er noch aussteigen wollte.

Abgerissene Zugtür: Bundespolizei geht von technischem Defekt aus

In einem solchen Fall bewirken so genannte Einklemmsensoren, dass sich die Tür wieder öffnet. Im konkreten Fall entstand aber ein technischer Defekt und der Türflügel stand leicht über. Durch den Fahrtwind auf der Strecke ging die Tür dann noch etwas weiter auf. Am Haltepunkt Maimarkt sei sie an einer Bahnsteigkante hängen geblieben und der Türflügel sei herausgerissen worden, so die Bundespolizei. Die Regionalbahn mit 130 Insassen wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand.