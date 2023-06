Möbel und Sperrmüll im Wald in Neckarbischofsheim entsorgt

In Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat jemand illegal Abfall und Sperrmüll im Wald in der Nähe des Gemeindeverbindungswegs in Richtung Sinsheim-Adersbach abgeladen.

In Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat eine Passantin in einem Wald illegal entsorgten Müll und Sperrmüll entdeckt. Die Polizei schätzt, dass es sich um eine Menge von etwa zwei Kubikmetern Abfall handelt. Sie sucht nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. Wohnung entrümpelt und im Wald abgeladen? Das Polizeipräsidium Mannheim geht davon aus, dass jemand eine Wohnung entrümpelt und den Inhalt im Wald entsorgt hat. Die Polizei fand unter anderem das Mobiliar einer Einbauküche mitsamt Geschirr sowie eine alte Wäscheschleuder und einen Bad-Spiegelschrank. In den Küchenschränken sowie dem Spiegelschrank befanden sich laut Polizei teilweise noch Lebensmittel und Haushaltsutensilien. In einem Waldstück in Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) wurden Möbel, Geschirr und kleine Elektrogeräte illegal entsorgt. Polizeipräsidium Mannheim