Das Landarzt-Stipendium des Neckar-Odenwald-Kreises geht in die zweite Runde. Mit dem Stipendium will der Kreis dem Mediziner-Mangel im ländlichen Raum entgegenwirken. Studierende, die das Physikum haben, können sich jetzt auf das Stipendium bewerben. Die Stipendiaten erhalten 500 Euro monatlich über maximal vier Jahre. Im vergangenen Jahr wurde das Stipendium zum ersten Mal an zwei Studentinnen vergeben. Nach abgeschlossener Ausbildung sollen die Mediziner dann entweder im Neckar-Odenwald-Kreis in einer Praxis arbeiten oder ihre Weiterbildung zum Facharzt an einem Krankenhaus des Kreises absolvieren.