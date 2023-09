Im Mannheimer Rhein sind am Dienstag tausende junge Aale ausgesetzt worden. Das Ganze ist eine Maßnahme zum Artenschutz des Regierungspräsidiums Karlsruhe.

Die groß angelegte Fischbesatzaktion wurde zwischen Karlsruhe-Iffezheim und Mannheim durchgeführt. Die Tiere wurden dabei an verschiedenen Stellen am Rhein ausgesetzt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe will damit zum Schutz der Artenvielfalt in den Gewässern beitragen.