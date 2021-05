Nach einem Unfall mit acht leicht Verletzten musste die A6 bei Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn am Freitagabend zeitweise voll gesperrt werden. Laut Polizei waren drei Autos zusammengestoßen, weil eine 20-Jährige mit ihrem Auto mehrere Fahrzeuge verbotswidrig rechts überholt hatte und nach dem Überholvorgang wieder über die mittlere auf die linke Fahrspur wechselte. Andere Autofahrer mussten der 20-Jährigen ausweichen – dabei kam es zur Kollision. Die acht Verletzten wurden laut Polizei vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.