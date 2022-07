per Mail teilen

Auf der A6 von Heilbronn in Fahrtrichtung Mannheim kommt es bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) zu Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei war ein Gefahrguttransporter am Montagvormittag über ein auf der Straße liegendes Straßenschild gefahren. Dabei hat er sich offenbar den Tank aufgerissen. Autofahrer werden gebeten, nichts Brennendes aus dem Fahrzeug zu werfen. Es bestehe Brandgefahr durch auslaufendes Öl, so die Polizei.