Wegen eines brennenden Autos war die A6 bei Mannheim am Donnerstagmorgen kurzfristig in beide Richtungen gesperrt. In einer Baustelle zwischen dem Kreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen war das Auto aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten. Wegen der Behinderungen bildete sich ein bis zu acht Kilometer langer Stau in beiden Richtungen.