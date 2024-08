Wegen Brücken-Bauarbeiten muss die Autobahn 6 am Wochenende an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim voll gesperrt werden - von Freitagabend bis Montagfrüh.

Wie die Autobahn GmbH mitteilte, laufen die Arbeiten für einen Ersatzneubau der B39-Brücke über der A6 im Bereich Schwetzingen/Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) "planmäßig voran". Am Wochenende sollen dort die neuen Brückenträger eingehoben werden. Deswegen muss die A6 an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim von Freitag (20 Uhr) bis Montag (5 Uhr) in beide Richtungen voll gesperrt werden. In dieser Zeit sollen 14 Brückenträger errichtet werden, die die neue Brücke tragen sollen. Diese Brückenträger sind jeweils 50 Meter lang und wiegen 50 Tonnen, so die Autobahngesellschaft.

Am Donnerstag war diese Anschlussstelle zeitweise Schauplatz eines folgenreichen Achsbruchs eines Schwertransporters.

Autofahrer sollen Umleitungsschildern folgen

Die Bauarbeiten sollen am Wochenende "ohne Berufs- und Güterverkehr" laufen, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, so die Autobahn GmbH. Außerdem seien die Sommerferien in den meisten Bundesländern beendet, sagte eine Sprecherin. Um Staus zu vermeiden, gebe es großräumige Umleitungen. Die Autobahn GmbH ruft Autofahrer dazu auf, die Umleitungsschilder "unbedingt zu befolgen", um Lärmbelästigungen für Anwohnerinnen und Anwohner zu verringern und Rückstaus auf "Schleichwegen" zu vermeiden. Die Navigationsgeräte sollten die Verkehrsteilnehmer deswegen ausschalten.

Hier ein Überblick über die Umleitungs-Empfehlungen der Autobahn GmbH:

Verkehrsteilnehmer aus Richtung Heilbronn und Karlsruhe, die über die A6 nach Mannheim, Frankenthal oder Saarbrücken fahren wollen, werden bereits am Walldorfer Autobahnkreuz auf die A5 umgeleitet. Diese führt bis zum Heidelberger Kreuz. Dort können die Autofahrer auf die A656 nach Mannheim und in dann am Kreuz Mannheim wieder auf die A6 wechseln.

Wer aus Richtung Saarbrücken/Kaiserslautern auf der A6 nach Heilbronn, Karlsruhe oder Stuttgart unterwegs ist, wird am Autobahnkreuz Mannheim auf die A656 umgeleitet. Diese führt bis zum Kreuz Heidelberg, wo auf die A5 in Fahrtrichtung Basel/Karlsruhe gewechselt werden kann. Bei den Zielen Heilbronn und Stuttgart können die Verkehrsteilnehmer am Kreuz Walldorf wieder auf die A6 wechseln.

Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A6 mit den Fahrtzielen Kaiserslautern/Saarbrücken können am Dreieck Hockenheim der Beschilderung U99 folgen und auf die A61 abfahren (Richtung Koblenz). Diese führt links des Rheins bis zum Kreuz Frankenthal. Dort ist ein Wechsel auf die A6 möglich. Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel Hockenheim wechseln am Dreieck Hockenheim ebenfalls auf die A61 und fahren an der Anschlussstelle Hockenheim auf die L722 ab.

Verkehrsteilnehmende auf der A6 in Richtung Mannheim fahren an der Anschlussstelle auf die B39/B291 ab und folgen der Umleitung U74. Diese führt auf die parallel zur Autobahn verlaufende L599 bis nach Schwetzingen. Dort geht es weiter, bis man rechts auf die B36 abfahren kann. Auf der B36 dann weiter bis zur Anschlussstelle Schwetzingen-Nord/Brühl und dort auf die A6 (Richtung Frankfurt) auffahren.

Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn fahren an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim auf die B39 ab und folgen der Umleitungsbeschilderung U99. Diese führt bis zur nächstgelegenen Abfahrt Hockenheim-Talhaus (L722) und dort wieder auf die B39 zurück zur Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim. Dort gehts dann wieder auf die A6 in Richtung Heilbronn/Karlsruhe.