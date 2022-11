A6 zwischen Viernheim und Mannheim-Sandhofen gesperrt

Auf der A6 wird am Wochenende wieder gebaut. Die Autobahn ist deshalb zwischen dem Viernheimer Dreieck (Kreis Bergstraße) und Mannheim-Sandhofen gesperrt.

Ab Samstag 18 Uhr wird die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen dem Viernheimer Dreieck und der Anschlussstelle Mannheim Sandhofen gesperrt. Enden sollen die Arbeiten am Montagmorgen, 5 Uhr. Nach Angaben der Autobahn GmbH Südwest wird die Fahrbahn der Rampe an der Auffahrt in Richtung Saarbrücken erneuert.

Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und der Arbeiter zu gewährleisten, müsse die A6 schon etwa 800 Meter vor dem Vienheimer Dreieck auf zwei Fahrspuren verengt werden. Umleitungen über Bundesstraßen und die Autobahn-Anschlussstelle Lorsch sind laut Autobahn GmbH ausgeschildert.

Umleitungen sind ausgeschildert

Autofahrer, die aus dem Süden kommend auf der A6 in Richtung Saarbrücken unterwegs sind, sollten während der Sperrung die ausgeschilderte Umleitung U46 nutzen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Sperrung weiträumig zu umfahren. Verkehrsteilnehmer, die von Norden kommend am Viernheimer Dreieck auf die A6 in Richtung Saarbrücken wechseln möchten, sollen laut Autobahn GmbH schon ab der Anschlussstelle Lorsch der ausgeschilderten Umleitung U46 über die B47 bis Bürstadt und die B44 bis zur Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen folgen.