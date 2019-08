Auf Schwetzinger Gemarkung sollen 42 Hektar Wald einem Kiesabbauprojekt weichen. Dagegen regt sich Widerstand. Am Dienstag gibt es dazu einen Termin im Landratsamt in Heidelberg.

Das Gewann Entenpfuhl zwischen Ketsch und Hockenheim liegt eingeklemmt zwischen der Autobahn und einem Gewerbegebiet. Es galt früher als ökologisch nicht besonders wertvoll.

Kies für Krieger

Das Neckarsteinacher Unternehmen Heinrich Krieger will dort Kies und Sand abbauen - für die Bauindustrie in der Region. Dafür müsste die gesamte Waldfläche gerodet werden. In Zeiten, in denen auch in der Metropolregion Rhein-Neckar verzweifelt um den Bestand von Wald gekämpft wird, ist das aber mittlerweile ein zweifelhafter Plan, sagen Kritiker.

Die Waldfläche galt früher als ökologisch nicht besonders wertvoll. Google

Der Ortsverband der Linken in Schwetzingen jedenfalls hat sich zu Wort gemeldet. In Zeiten des Klimawandels müssten alle Entwicklungsvorhaben konsequent auf ihre Umwelt- und Klimabilanz überprüft werden.

Die Pläne für den Kiesabbau sind nicht neu, sie standen vor Jahren bereits auf der Tagesordnung. Damals ging es aber nur um die Hälfte der Fläche. Dies sei jetzt nicht mehr wirtschaftlich, argumentiert die Firma Krieger.

Der Kiesabbau wird die Landschaft im Gebiet Entenpfuhl komplett verändern. dpa Bildfunk Roland Weihrauch

Die Gegner des Projekts argumentieren unter anderem mit der Rolle des bedrohten Waldes als Lebensraum für seltene Tierarten. Und sie weisen auf die Folgen für das Trinkwasser hin, wenn ein Baggersee durch den Kiesabbau entsteht.

To Do-Liste für Antragsteller

Der Scoping-Termin am Dienstagvormittag im Landratsamt Rhein-Neckar dient der Abwägung. Am Ende gibt es eine To Do-Liste für den Antragsteller, was er im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung untersuchen muss.