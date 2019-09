Bankmitarbeiter einer Filiale im Heidelberger Stadtteil Kirchheim wurden am Freitagmorgen aufmerksam, als eine 80-Jährige einen fünfstelligen Betrag abheben wollte.

Die Mitarbeiter lehnten das Begehren der Frau ab und verständigten die Polizei. Die 80-Jährige bestand auf die Auszahlung und berichtete, dass sie das Geld für eine Gewinnauszahlung brauche. Sie haben einen Anruf erhalten, dass sie in Kürze von einem Taxifahrer abgeholt werde. Dieser erschien tatsächlich und fuhr die Frau zur Bank. Der Taxifahrer gab an, den Auftrag über seine Zentrale erhalten zu haben. Wer den Auftrag, die Dame zur Bank zu fahren erteilt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Seniorin hatte schon öfter an Unbekannte überwiesen

Das Bargeld, sowie die Bankkarten hat die Polizei vorsorglich in Verwahrung genommen. Die Frau hatte in den vergangenen Wochen offenbar mehrfach hohe Bargeldbeträge an unbekannte Empfänger überwiesen.

Kein Einzelfall

Im gleichen Zeitraum, haben weitere Senioren in Heidelberg, Eppelheim, Dossenheim, Altlußheim und Neulußheim (alle im Rhein-Neckar-Kreis) Anrufe von Unbekannten erhalten. Sie gaben sich als entfernte Verwandte oder gar Polizeibeamte aus. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Polizei warnt

Die Polizei bittet darum, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen. Angerufene sollen misstrauisch werden, wenn Unbekannte um schnelle Entscheidungen bitten. Außerdem: Am Telefon niemals über persönliche oder finanzielle Verhältnisse sprechen. Am Besten sei es, aufzulegen und die 110 wählen, um den Sachverhalt zu erklären, so die Polizei.