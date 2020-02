Allein zum traditionellen Heidelberger Fastnachtsumzug kommen bis zu 100.000 Zuschauer. Aber auch in Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) und zahlreichen anderen Städten gibt es Umzüge.

Den Heidelberger Fastnachtsumzug gibt es schon seit 1848. Damit ist er nach Angaben der Organisatoren einer der ältesten im Südwesten. Der närrische Lindwurm zieht mit rund 70 Zugnummern durch die Innenstadt. Zusätzlich zu den Mitgliedern der sechs Heidelberger Karnevalsvereine werden auch Narren aus anderen Landesteilen mit von der Partie sein, zum Beispiel aus Freiburg, aber auch aus Köln.

Der Zug mit seinen bunt geschmückten Fastnachtswagen wird von einigen Fußgruppen begleitet, darunter Garden und Spielmannszüge. Der Umzug endet gegen 16:30 Uhr vor dem Heidelberger Rathaus. Dort soll anschließend noch bis etwa 19 Uhr eine große Abschluss-Party stattfinden.

Umzüge in Schwetzingen und Brühl

Auch in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Dienstag die Narren los. Um 15 Uhr startet der 66. Kurpfälzer Fastnachtsumzug auf dem südlichen Schlossplatz. Und auch in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) geht es närrisch zu. Startpunkt des Umzugs ist die Villa Meixner in der Bahnhofstraße.

Dauer 2:23 min Polizeisprecher Norbert Schätzle zu den Sicherheitsvorkehrungen für die Fastnachtsumzüge Polizeisprecher Norbert Schätzle zu den Sicherheitsvorkehrungen für die Fastnachtsumzüge

Umzüge in der Pfalz

Mit erwarteten 30.000 Besuchern ist am Dienstagmittag in Herxheim der größte Fasnachtsumzug in der Südpfalz. Der Umzug in Oberotterbach gilt als der Kleinste im Kreis Südliche Weinstraße. Unter passend zum kleinen Umzug werden auch die ganz Kleinen teilnehmen, denn der örtliche Kindergarten wird an dem Umzug teilnehmen.

Weitere Umzüge gab und gibt es in Bad Dürkheim, in Grünstadt sowie in Hagenbach und Jockgrim.