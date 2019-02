per Mail teilen

Rund 500 Spitzenforscher aus ganz Deutschland treffen sich heute und morgen im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg. Gemeinsam wollen sie gegen die weltweit steigende Zahl an Neuerkrankungen kämpfen.

Experten des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg rechnen damit, dass sich bis 2040 weltweit die Zahl der Neuerkrankungen an Krebs von derzeit 18,1 Millionen jährlich auf 25 bis 30 Millionen erhöhen wird. Vor allem ein ungesunder Lebensstil trage dazu bei, dass immer mehr Menschen an verschiedenen Formen von Krebs erkranken. Das sagt die Leiterin des Krebsinformationsdienstes des DKFZ, Susanne Weg-Remers.

Eine Wissenschaftlerin untersucht mit einem Mikroskop eine Krebszelle (Archivbild) dpa Bildfunk Uwe Anspach

Spitzenforscher zusammenbringen

Die Krebsforschung ist ein komplexes Gebiet. Ziel ist es, aktuelle Forschungsansätze zu präsentieren und sich zu vernetzen, sagte der DKFZ-Chef Michael Baumann am Montag dem SWR. Es sei der erste Kongress in dem spezifisch Spitzenforscher aus ganz Deutschland eingeladen seien, um darüber zu beraten, wie man Krebs am besten bekämpfen könne. Es sei wichtig, dass man die Anstrengungen auch national bündele :

Dauer 00:33 min "Gemeinsam über Krebsbekämpfung sprechen" Der Chef des Heidleberger Krebsforschungszentrums Michael Baumann erklärt, warum der Kongress in Heidelberg so wichtig ist.

Bundesforschungsministerin Karliczek zu Gast

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) eröffnete den Kongress. Von dem Forschertreffen verspreche sie sich viel, sagte Karliczek. Im Interview mit dem SWR betonte die Bundesministerin, dass man neben der Prävention und der Forschung auch die Informationen, die man von den Patienten erhalte, darüber welche Therapien wie wirkten, stärker berücksichtigen wolle.

Dauer 00:34 min "Was hilft denn wirklich gut?" Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) verfolgt den Krensforschungskongress in Heidelberg und hat konkrete Erwartungen.

Auf dem Programm stehen Prävention und Früherkennung, außerdem soll es um neue Immuntherapien gehen. Darüber hinaus spielt die sogenannte bildgestützte Therapie eine zunehmende Rolle. Welche Krebsart, welche Tumorgröße, welcher Heilungsprozess ist erreicht worden? Fragen, die mit Hilfe dieser Methode beantwortet werden können.

Krebs-Prognosen führen zu Enttäuschungen

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) ging am Rande des Kongresses auf die Äußerungen von Bundesgesundheitsminsiter Jens Spahn (CDU) ein. Er hatte vergangene Wochenende gesagt, dass es gute Chancen gebe, in zehn bis zwanzig Jahren den Krebs besigt zu haben. Sie halte nichts von solchen "vollmundigen Ankündigungen", kritisierte Bauer den Bundesgesundheitsminister.