per Mail teilen

In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) haben Unbekannte einen Kleinbus mit sieben Insassen überfallen. Laut Polizeiangaben wollten die Männer Autos kaufen. Sie waren dafür extra aus Rumänien angereist. Da das Autohaus noch nicht geöffnet hatte, parkten sie am Montagmorgen ihren Mercedes Sprinter davor. Etwas später kamen drei mit Sturmhauben maskierte Täter zum Kleinbus und versuchten, in das Fahrzeug einzudringen. Sie schlugen eine Scheibe des Busses ein und forderten mit einer Schusswaffe Geld. Dabei sprachen sie deutsch und rumänisch. Als die Insassen sich wehrten, flüchteten die Angreifer mit einem PKW, der ein rumänisches Kennzeichen gehabt haben soll.