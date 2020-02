per Mail teilen

Vor rund acht Wochen hat die Polizei das "Miramar" in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) evakuiert. Der Grund: Mehrere Frauen hatten über Atemwegsreizungen geklagt. Jetzt schließt die Polizei aus, dass jemand mutwillig eine schädliche Substanz dort ausgeleert hat.

Den Fall zu klären, so die Polizei, sei allerdings ein "hochaufwendiges Verfahren". 1.400 Besucher hatten Ende Dezember das Schwimmbad verlassen müssen.

Der Verdacht, dass Substanzen mutwillig verbreitet wurden, habe sich nicht erhärtet, so ein Sprecher der Mannheimer Polizei. Noch warte man auf das Ergebnis einer Analyse. Erst dann könne man mit Sicherheit sagen, um welche Stoffe es sich gehandelt habe.

Auslöser für Beschwerden weiter nicht eindeutig

Auf der Badebekleidung einer Sauna-Besucherin, die zuerst Beschwerden gemeldet habe, war eine Substanz gefunden worden, die in Desinfektions- und Reinigungsmitteln vorkomme, hieß es damals. Drei weibliche Badegäste kamen daraufhin für kurze Zeit in Krankenhäuser. Ob der Stoff aber in der Konzentration aufgetreten sei, dass die Beschwerden von ihm ausgelöst worden sein könnten, sei unklar.

