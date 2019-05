Deutlich hatte Manuel Just die Oberbürgermeisterwahl in Weinheim für sich entschieden. Im Rathaus saß er trotzdem nicht. Eine Klage machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Jetzt tritt er sein Amt an.

Fast ein Jahr ist seit der Oberbürgermeisterwahl in Weinheim ins Land gezogen. Rund 32.000 Bürgerinnen und Bürger waren zur Wahl in Weinheim - mit etwa 45.000 Einwohnern die größte Stadt im Rhein-Neckar-Kreis - aufgerufen. 16 Jahre lang hatte Heiner Bernhard (SPD) den Platz des Oberbürgermeisters eingenommen - dann aber nicht mehr kandidiert.

Klarer Wahlsieg - langes Warten

Und dann dieser klare Erfolg für Manuel Just: Als parteiloser Kandidat hatte er 11.718 von insgesamt 17.126 gültigen Stimmen erhalten. Bislang war er Bürgermeister in Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis). Ein deutliches Votum. Dachten alle. Doch es kam anders. Fridi Miller, eine Kandidatin, die sich an vielen Wahlen beteiligt, hatte die Wahl angefochten. Es ging ihr um Unstimmigkeiten im Vorfeld der Wahl. Just habe gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen, als er sich Adressen von Erstwählern beschaffte, so die Argumentation Millers. Außerdem ging es vor Gericht um ein Wahlpodium der Stadt, zu dem nicht alle geladen wurden.

Gerichte müssen Wahl bewerten

Manuel Just sah das naturgemäß anders. So landete der Fall zunächst am Landgericht Stuttgart, dann am Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Karlsruhe. Ein zähes Ringen begann. Mit einem weiteren Haken für die Stadt Weinheim: Just blieb erst einmal in Hirschberg. Als so genannter Amtsverweser hätte er sonst möglicherweise auf Pensions-Ansprüche verzichten müssen - wäre es zu einer Neuwahl gekommen. Torsten Fetzner übernahm als Bürgermeister die Geschicke der Stadt Weinheim. Bis jetzt.

VGH gibt Just recht

Vor wenigen Tagen hatte der VGH die Wahl Justs für rechtmäßig erklärt, die Wahlanfechtungsklage der Mitbewerberin Miller in letzter Instanz abgelehnt. Und so kann Manuel Just kurz vor der Kommunalwahl nun doch sein Oberbürgermeisterbüro in Weinheim beziehen.