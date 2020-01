Weinheim als größte Stadt im Rhein-Neckar-Kreis wächst weiter. Die Einwohnerstatistik des Jahres 2019 weist eine steigende Einwohnerzahl auf, teilt die Stadtverwaltung mit. Das langsame Wachstum dauert jetzt schon zehn Jahre. Die Große Kreisstadt stabilisiert sich bei einer Zahl von über 45.000 Einwohnern. 2017 war diese Marke erstmals überschritten worden. Zum 31. Dezember 2019 wohnten exakt 45.581 Menschen in Weinheim, ein Zuwachs von 0,3 Prozent. Die Ausländerquote hat sich im selben Zeitraum nur um 0,1 Prozent auf 15,5 Prozent erhöht. Dazu hält der "Babyboom" weiter an. 695 Kinder sind im Jahr 2019 in Weinheim geboren worden, die meisten in der GRN-Klinik.