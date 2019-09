Der Weinheimer Technologie-Konzern Freudenberg will die britische Low and Bonar-Gruppe übernehmen. Das Londoner Unternehmen ist ein weltweit tätiger Hersteller von technischen Textilien. Es besteht seit 116 Jahren, hat 1.900 Mitarbeiter und machte im vergangenen Geschäftsjahr knapp 400 Millionen Euro Umsatz. Der Weinheimer Konzern wolle mit der Übernehme seine technische Kompetenz bei Spinn-Vliesen weiter ausbauen, erklärte Freudenberg-Vorstandssprecher Mohsen Sohi. Die Produkt-Palette im Bereich der Vliese werde für die Freudenberg-Kunden größer. Die Gewebe und Textilien werden in den Bereichen Bauwirtschaft, Innenausbau, Heimtextilien und Automobil eingesetzt. Die Aktionäre von Low and Bonar und die Kartellbehörden müssen der geplanten Übernahme noch zustimmen.