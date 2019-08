Ein 70-jähriger Exhibitionist hat sich am Dienstagabend im Freizeitbad Miramar in Weinheim in unsittlicher Weise vor anderen Badegästen gezeigt. Laut Polizei hatten zwei Männer das Verhalten in der Nähe eines Mädchens beobachtet und den Schwimmmeister verständigt. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen mit.