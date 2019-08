In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Freitagnachmittag die größte Kerwe an der Bergstraße begonnen. Bis Montag gibt es auf dem Hutplatz und an anderen Ecken der Altstadt Livemusik. Ein 34 Meter hohes Riesenrad gehört ebenso traditionell zur Kerwe wie die Auto-Scooter zwischen Natursteinmauern. Die große Holz-Kerwerutsche führt bis Montagabend hinab ins Gerberbachviertel, wo Kunsthandwerker aus ganz Süddeutschland ihre Waren anbieten. Am Samstag wird der Schlosspark mit Lampions und Kerzen beleuchtet. Am Sonntag spielt das Stadtorchester im Schlosspark und am Montag sorgt die Gerberbachregatta für Spaß. Für die Kerwezeit gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung ein besonderes Verkehrs- und Sicherheitskonzept.