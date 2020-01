Unbekannte Täter haben eine 90-jährige Frau in Weinheim um ihre Ersparnisse und weitere Vermögenswerte gebracht. Die Seniorin erhielt gegen Mittag einen Anruf eines Mannes, der sich als ihr Enkel ausgab. Er gab vor, in Darmstadt einen Verkehrsunfall gehabt zu haben und dringend 15.000 Euro für die Reparatur zu benötigen. Der Unbekannte schickte ein Taxi, das sie zur Bank fuhr. Zuhause übergab die Seniorin das Geld und Schmuckstücke einer unbekannten Frau, die an der Tür klingelte. Am selben Tag ereigneten sich weitere Vorfälle in Hirschberg, Rauenberg, Sinsheim, Neckargemünd, Brühl, Mannheim und Hockenheim, bei denen Unbekannte versuchten, ältere Menschen um ihr Vermögen zu bringen.