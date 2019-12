per Mail teilen

Bei einem Zimmerbrand sind in Walldürn am Samstag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus im Walldürner Stadtgebiet ausgebrochen. Die Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Rettungskräfte bargen zwei Verletzte aus dem Haus, einer davon schwerstverletzt. Zwölf Bewohner mussten vom Roten Kreuz betreut werden.