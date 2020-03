Eine 58-jährige Fußgängerin ist am Samstagabend in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der 51-jährige Fahrer die Frau am Fußgängerüberweg erfasst. Sie kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.