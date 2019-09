Ein betrunkener Autofahrer aus Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) hat am frühen Sonntagmorgen auf der B 292 ein Trümmerfeld hinterlassen. Laut Polizei kam er von Helmstadt in Richtung Waibstadt fahrend in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Grünstreifen. Anschließend überfuhr er einen Leitpfosten mit Aufsatzschild "Kurve" und schließlich ein Überholverbotsschild. Der 45-jährige Autofahrer fuhr in einen Acker, wieder zurück auf die Fahrbahn wo er einen weiteren Leitpfosten überfuhr. Dann kam er ins Schleudern und schließlich in einem Graben quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Mann wurde dabei nicht verletzt und wollte sich offenbar zu Fuß von der Unfallstelle entfernen. Verkehrsteilnehmer hielten den Mann fest und übergaben ihn der Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille, so die Polizei. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.