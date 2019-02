Weil in einem Chemie-Unternehmen in Heidelberg 3.000 Liter chemische Stoffe miteinander reagierten, hat sich am Samstagmorgen dichter Rauch gebildet. Die A5 wurde zwischenzeitlich voll gesperrt.

Bei einer chemischen Reaktion in einem Chemie-Unternehmen in Heidelberg-Wieblingen hat sich am frühen Samstagmorgen dichter Rauch gebildet. Laut Polizei hatten 3.000 Liter chemischer Rückstände miteinander reagiert. Der Stoff Toluol, der dem giftigen Benzol ähnelt, sei daran beteiligt gewesen. Mittlerweile habe man die Reaktion gestoppt. Fünf Personen leicht verletzt Laut Polizei mussten fünf Personen wegen des Rauchs ärztlich behandelt werden. Drei Polizeibeamte, eine Feuerwehrfrau sowie eine Passantin klagten über Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen. Warnung an die Anwohner aufgehoben Die Feuerwehr und Chemiker des Unternehmens waren vor Ort, um die Ursache zu finden. Sie überprüften die Luftwerte, um herauszufinden, ob eine Gefahr für die Anwohner besteht. Diese waren zwischenzeitlich dazu aufgefordert gewesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei hat die Warnung am späten Vormittag aufgehoben. Die Ursache für den Vorfall war zunächst unklar.