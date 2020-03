per Mail teilen

Vermutlich aufgrund von Straßenglätte ist am Donnerstagnachmittag ein 40-Tonner bei Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) von der Fahrbahn gerutscht. Laut Polizei war der Sattelzug auf der B 27 von Walldürn nach Buchen unterwegs, als er in einen Graben rutschte. Die Feuerwehr musste den Lkw-Fahrer aus dem Führerhaus befreien, weil er eingeklemmt war. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.