Im Prozess wegen Veruntreuung gegen einen Polizeibeamten haben die Richter am Mannheimer Amtsgericht am Donnerstag kein Urteil gesprochen. Laut einem Gerichtssprecher wurde ein weiterer Verhandlungstermin angesetzt - das Urteil wird nun voraussichtlich am kommenden Freitag gesprochen. Der 50-jährige Angeklagte soll insgesamt 2.300 Euro nicht weitergegeben haben, die er zuvor als Bußgelder kassiert hatte. Er war unter anderem für die Überwachung des Schwerlastverkehrs im Mannheimer Hafen zuständig. Dabei habe er für ausländische Betroffene Ordnungswidrigskeitsverfahren eingeleitet und Bußgelder in bar erhoben.