Ein weiterer Schwerpunkt der Mannheimer Schau liegt auf dem bildhauerischen Werk von Matisse. Denn genauso wie er in der Malerei immer wieder Formen auflöst und an die Grenzen der Abstraktion kommt, tut er das auch in seinen Bronze-Plastiken. Die Mannheimer Kunsthalle, die einen Sammlungs-Schwerpunkt auf Skulpturen der Moderne gelegt hat, besitzt von Matisse einen lebensgroßen Rücken-Akt in Bronze, der Abschluß einer einer ganzen Serie. Henri Matisse: Weiblicher Rückenakt IV | Nu de dos IV, 1930 Bronze, 189 x 114 x 16 cm - Kunsthalle Mannheim

Succession H. Matisse/ VG BildKunst, Bonn 2018

Bild in Detailansicht öffnen