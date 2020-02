per Mail teilen

In Istanbul soll am Mittwoch der Prozess gegen den Heidelberger Anwalt und Grünen-Politiker Mehmet Kilic fortgesetzt werden, der im Dezember begonnen hatte. Kilic ist wegen Beleidigung des Staatspräsidenten Erdogan angeklagt.

Gegen den Grünen-Politiker aus Heidelberg liegt ein Haftbefehl in der Türkei vor. Kilic selbst nimmt an dem Prozess auch dieses Mal nicht teil. Das bestätigte er dem SWR. Mit Unterstützung des Bundesjustizministeriums hat er darum gebeten, in Deutschland vernommen zu werden. Eine Reaktion darauf gab es bislang nicht.

Heidelberger Gemeinderat steht hinter Kilic

Auch der Heidelberger Gemeinderat hatte sich in einer Resolution mit Kilic solidarisch erklärt und auf die Meinungsfreiheit verwiesen. In einem Interview hatte Kilic im Jahr 2017 der türkische Regierung "Vaterlandsverrat“ vorgeworfen. Unter anderem diese Aussage stuft die Oberstaatsanwaltschaft in Ankara als beleidigend ein. Kilic besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft.

Er gehörte von 2009 bis 2013 dem Bundestag an und ist unter anderem Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht der Grünen in Baden-Württemberg.