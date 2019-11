Ein 21-Jähriger hält einem Bekannten eine Waffe an den Kopf und drückt ab. So geschehen im Juli in Mosbach. Das Landgericht hat ihn am Montag verurteilt, wegen gefährlicher Körperverletzung.

Drei Jahre Haft, so lautet das Urteil des Mosbacher Landgerichts. Die Staatsanwaltschaft war von versuchtem Mord ausgegangen. Laut Anklage wollte der 21-Jährige sein 29 Jahre altes Opfer Ende Juli in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) töten. Der junge Mann soll seinen Bekannten in sein Haus gelockt, ihm dort unvermittelt eine Schreckschusspistole an den Hinterkopf gehalten und dann abgedrückt haben. Weitere Schüsse abgegeben Mit dem Explosionsdruck der Waffe habe er den Mann töten wollen, so die Anklage. Das Opfer hatte sich jedoch nach vorne gebeugt und dadurch nur eine Brandwunde am Kopf und ein Hör-Trauma erlitten. Der 21-Jährige habe daraufhin weitere Schüsse aus der Schreckschusspistole auf den Mann abgegeben. Opfer als Anstifter für Casino-Überfall? Der Angeklagte arbeitet in einem Spielcasino. Vor Gericht sagte er, sein Freund habe die Idee gehabt, das Casino zu überfallen. Als er nach Dienstschluss von zwei Männern abgepasst worden sei, die den Schlüssel zum Casino verlangten, habe er den 29-Jährigen als Anstifter vermutet und ihn aus Wut zu sich nach Hause gelockt. Dort feuerte er dann auf den Mann. Er habe bewusst eine Schreckschusspistole verwendet, weil er ihn nicht habe töten wollen. Erst gestritten, dann versöhnt? Das offenbar völlig arglose Opfer kippte mit einer Brandwunde am Schädel auf den Boden, konnte aber schließlich flüchten. Vor dem Haus sollen sich die beiden zunächst gestritten und dann wieder versöhnt haben. Der Angeklagte habe dann die Wunde des Opfers versorgt. Am Abend zeigte der 29-Jährige den Täter dann an.