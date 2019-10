per Mail teilen

Am Dienstag wollten Experten ihren Abschlussbericht zum umstrittenen Brustkrebs-Bluttest an der Uniklinik Heidelberg vorstellen. Die Pressekonferenz wurde aber abgesagt: Grund: Der Hauptverantwortliche für den Skandal hatte Einspruch eingelegt.

Die für Dienstag angekündigte Pressekonferenz der externen Untersuchungskommission zur Aufarbeitung des Brustkrebs-Bluttests wird verschoben.

Das Karlsruher Verwaltungsgericht hat am Dienstag einem Eilantrag des Chefs der Heidelberger Frauenklinik, Christof Sohn, gegen die Heidelberger Uniklinik stattgegeben. Das teilte das Gericht mit.

Disziplinarverfahren gegen Sohn läuft noch

Ziel von Sohns Eilantrag war es, der Uniklinik Heidelberg in der für Dienstag geplanten Pressekonferenz zu verbieten, Bewertungen und Aussagen über Vorgänge im Fall des umstrittenen Bluttests abzugeben, die ihn persönlich betreffen. Dabei gehe es nämlich um Vorgänge, die auch Gegenstand eines gegen Sohn gerichteten Disziplinarverfahrens wegen des Bluttests seien. Solange dieses Verfahren laufe, gelte die Untersagung, so das Gericht.

Wann die Pressekonferenz hier nachgeholt wird, ist noch offen.

Untersuchungskommission wollte Abschlussbericht vorlegen

Mitglieder einer externen Untersuchungskommission zur Aufarbeitung des Brutskrebs-Bluttests an der Uniklinik wollten am Dienstag auf einer Pressekonferenz ihren Abschlussbericht vorlegen. Diese Pressekonferenz wird nun wegen der juristischen Entscheidung verschoben. Das Uniklinikum will jetzt prüfen, welche rechtlichen Mittel eingelegt werden können.

Simone Schwanitz, Aufsichtsratschefin der Heidelberger Uniklinik, hat gerade angekündigt, dass die Pressekonferenz verschoben wird. Links im Bild: Matthias Kleiner (Präsident der Leibniz-Gemeinschaft) von der Untersuchungskommission zur Aufarbeitung des Brustkrebs-Bluttests.

Pressekonferenz auf kommende Tage verschoben

Einen neuen Termin dafür gibt es noch nicht, wahrscheinlich werde sie in den kommenden Tagen stattfinden, hieß es aus der Uniklinik.

Prof. Dr. Christof Sohn, Chef der Frauenklinik in Heidelberg. Links: Sohns Kollegin Prof. Dr. Sarah Schott.

Herbe Kritik aus der Fachwelt für Brustkrebs-Bluttest

Hintergrund ist die verfrühte Präsentation eines Bluttests für Brustkrebs durch den Chef der Frauenklinik, Christof Sohn, die ihm herbe Kritik der Fachwelt eingebracht hatte. Eine externe Kommission hatte Mitte Juli in einem Zwischenbericht bereits "Führungsversagen, Machtmissbrauch und Eitelkeit" in der Klinik festgestellt.

Eilantrag beim Verwaltungsgericht Karlsruhe gestellt

Christof Sohn hatte am Montag einen Antrag auf einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht Karlsruhe gestellt. Eine Gerichtssprecherin hat das dem SWR bestätigt.

Gegen Christof Sohn läuft bis Ende des Monats ein Forschungsverbot.