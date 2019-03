Im Februar überraschte das Universitätsklinikum Heidelberg mit der Nachricht, einen Bluttest entwickelt zu haben, mit dem man Brustkrebs früh erkennen könne. Jedoch kommt der Bluttest nicht so früh auf den Markt wie angekündigt.

Ein Forscherteam des Universitätsklinikums Heidelberg hat einen Bluttest zur Früherkennung von Brustkrebs entwickelt. Allerdings wird der Test nicht so früh auf den Markt kommen, wie es angekündigt war. (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance/Frank Rumpenhorst

Für den Früherkennungs-Bluttest hatte die Frauenklinik des Universitätsklinikums Heidelberg ein Start-up gegründet, das in einer Pressemitteilung von "einem Meilenstein in der Brustkrebsdiagnostik" sprach. Die Markteinführung sei "noch in diesem Jahr geplant", heißt es auch jetzt noch auf der Website des Start-ups.

Ergebnisse noch nicht in einem Fachjournal publiziert

Nur ist der Brustkrebs-Bluttest wohl noch lange nicht marktreif. Am Vorgehen gab es deutliche Kritik von Fachgesellschaften, Medizinern und Statistikern. Unter anderem sind die Ergebnisse von Tests an Frauen laut Uniklinik bis heute nicht in einem Fachjournal publiziert, wie es in der wissenschaftlichen Praxis üblich ist. Zudem wurde bemängelt, dass die Wirksamkeit des Tests nur unzureichend beschrieben wurde.

Uniklinik entschuldigt sich bei interessierten Frauen

Die Uniklinik entschuldige sich bei Frauen, die sich womöglich falsche Hoffnungen auf eine rasche Nutzung des Tests gemacht hätten, sagte Klinikumssprecherin Doris Rübsam-Brodkorb am Donnerstag. "Das bedauern wir sehr."

Gleichzeitig will sich das Universitätsklinikum Heidelberg kritisch mit der eigenen PR-Kampagne zu dem neuen Bluttest auseinandersetzen. So sollen neue Regeln in Bezug auf "wirtschaftliche, wissenschaftliche, ethische und publizistische Fragen" erstellt werden, die Firmenausgründungen der Universität künftig zu beachten hätten. Zuvor hatte die "Rhein-Neckar-Zeitung" darüber berichtet.

Bluttests sind nur eingeschränkt medizinisch aussagekräftig

Gabor Paal aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hatte bereits nach Bekanntwerden des Tests aus Heidelberg zur Vorsicht gemahnt: "Bei Leberkrebs funktioniert ein Bluttest schon recht gut, aber Brustkrebs gehörte immer zu den Tumorarten, bei denen der Bluttest unzuverlässig war, die Trefferquote war immer viel zu niedrig." So wurde bisher bei Frauen über 50 Jahren - der eigentlichen Risikogruppe - nur eine Trefferquote von etwa 60 Prozent erreicht, viel zu niedrig.

Mammografie nicht ersetzbar

Außerdem sei die Studie a) noch nicht abgeschlossen, sei b) die Fallzahl (900) nur eingeschränkt aussagekräftig. Und c) sei schon vorher bekannt gewesen, welche der getesteten Frauen Krebs hatte und welche nicht. Damit waren Kriterien für eine Blindstudie nicht erfüllt. Allerdings hatte die Frauenklinik des Uniklinikums auch immer darauf aufmerksam gemacht, dass ein Bluttest die Mammografie nicht obsolet mache.