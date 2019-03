Eine PR-Kampagne des Uniklinikums Heidelberg zu einem Bluttest, mit dem man angeblich frühzeitig Brustkrebs erkennen kann, hat zuletzt für reichlich Kritik gesorgt. Jetzt will die Klinik den Fall aufarbeiten. Und setzt auf Hilfe von außen.

Die Klinik hat jetzt externe Experten eingeschaltet, die die Umstände der Bekanntgabe des Bluttests zur Brustkrebsfrüherkennung aufklären sollen. Das hat die Uniklinik am Montag bekannt gegeben.

"Um alle Aspekte umfassend und aus neutraler Perspektive zu analysieren, wurde eine unabhängige Kommission aus überwiegend externen Experten eingerichtet". Universitätsklinikum Heidelberg

Die Kommission wird dem Krankenhaus und der Medizinischen Fakultät berichten und Empfehlungen aussprechen, hieß es.

Angeblich "Meilenstein der Brustkrebsdiagnostik"

Der Geschäftsführende Ärztliche Direktor der Universitätsfrauenklinik, Christof Sohn, hatte auf einem Kongress mit dem Unternehmen Heiscreen einen laut Pressemitteilung "Meilenstein" der Brustkrebsdiagnostik vorgestellt und damit den Unmut von Fachgesellschaften, Medizinern und Statistikern auf sich gezogen. Heiscreen ist eine Ausgründung der Uniklinik.

Warum gab es Kritik an dem Brustkrebs-Bluttest?

Grund für die Kritik: Die Ergebnisse von Tests an Frauen sind nicht wie üblich in einem begutachteten Fachjournal publiziert worden. Zudem wurde bemängelt, dass ein bestimmter Parameter zur Bewertung der Wirksamkeit des Tests nicht genannt worden war. Das Universitätsklinikum Heidelberg hat bereits eine interne Arbeitsgruppe eingesetzt. Ziel sind neue Regeln in Bezug auf "wirtschaftliche, wissenschaftliche, ethische und publizistische Fragen", die Firmenausgründungen der Universität künftig zu beachten hätten, hatte Kliniksprecherin Doris Rübsam-Brodkorb in der vergangenen Woche mitgeteilt.