In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) musste am Sonntagabend das Freizeitbad "Miramar" geräumt werden. Besucher hatten über Haut- und Atemwegsreizungen geklagt. Zwei Menschen wurden schwerer verletzt.

Ein 13-jähriges Mädchen und eine 32-jährige Frau mussten nach Polizeiangaben wegen ihrer Beschwerden von den Rettungskräften in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden.

Räumung kurz nach 21 Uhr

Kurz nach 21 Uhr war das Bad nach Polizeiangaben geräumt worden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch rund 1.400 Menschen im "Miramar". Zahlreiche Badegäste hatten bereits gegen 19 Uhr über Hautreizungen geklagt, nachdem sie im Saunabereich des Freizeitbads ihre Badekleidung wieder angezogen hatten. Daraufhin wurde dieser Bereich von der Polizei abgesperrt.

Spezialisten analysieren unbekannten Stoff

Spezialisten der Berufsfeuerwehr Mannheim haben in der Nacht einen bislang unbekannten Stoff untersucht. Ob dieser fahrlässig oder vorsätzlich auf die Badekleidung der Gäste aufgebracht worden ist, sei Gegenstand der Ermittlungen, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Insgesamt sind 66 Menschen von den Rettungsdiensten untersucht worden. Der Einsatz vor Ort dauerte bis in die Nacht hinein.

Von Betreiberseite hieß es in einer Pressemitteilung, die Betriebsleitung habe alle Anlagen in Augenschein genommen. Dabei seien keine Fehlfunktionen festgestellt worden. Das Bad soll am Montag wieder geöffnet sein.