Neue brisante Details im sogenannten Bluttest-Skandal: Nach SWR-Recherchen muss die Medizinische Fakultät Heidelberg finanziell in die Bresche springen, weil vom privaten Investor kein Geld mehr fließt. Es geht um einen sechsstelligen Betrag.

Fakultät springt bei Bluttests für privaten Investor ein Nach SWR-Recherchen zahlt derzeit nicht die Firma Heiscreen für ihre Forschung an Bluttests zur Früherkennung von Blutkrebs, sondern die Medizinische Fakultät Heidelberg.

Eigentlich war es ganz einfach gedacht: Eine Privatfirma kooperiert in einem Projekt mit einer Universität und zahlt Geld für die dort geleistete Forschung, z. B. für einzelne Mitarbeiter oder etwa Laborkosten. Im Fall der umstrittenen Bluttests zur Erkennung von Brustkrebs, die die Firma Heiscreen GmbH mit Forschern des Uniklinikums Heidelberg entwickeln will, gibt es aber ein Problem: Als im vergangenen Jahr klar wurde, dass die dem Investor versprochenen und vertraglich festgelegten Testergebnisse verfehlt wurden, gab es auch keine vertragliche Grundlage mehr für weitere Zahlungen. So jedenfalls steht es in einem internen Papier der Uniklinik Heidelberg aus diesem Jahr, das die Genese des Bluttests chronologisch beleuchtet und dem SWR vorliegt.

Investor wollte weiter zahlen

Demnach hatte der private Investor Jürgen Harder, der an der Firma Heiscreen beteiligt ist, zwar angeboten, eine weitere halbe Million Euro zu investieren. Doch kurioserweise konnte die Uniklinik dieses Geld nicht annehmen: Ohne vertragliche Grundlage dürfe kein Geld fließen, andernfalls verstoße man gegen die Drittmittelrichtlinien des Landes Baden-Württemberg, heißt es in dem Papier.

Jürgen Harder und seine Lebensgefährtin Franziska van Almsick (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Um die Forschung trotz ausbleibender Zahlungen aufrecht zu erhalten, ordnete der Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Andreas Draguhn, schließlich im Dezember 2018 an, das Budget des Drittmittelkontos für die Forschung am Bluttest mit Mitteln der Fakultät zu erhöhen – und zwar um 300.000 Euro. Dem SWR vorliegende E-Mails zeigen, dass dieses Vorgehen intern durchaus auf Bedenken stieß. So bat der Leiter der Rechtsabteilung den Dekan ausdrücklich um Bestätigung der Anweisung, "da diese Vorgehensweise von der üblichen Vorgehensweise zur Buchung von Drittmittelkonten abweicht."

FDP sieht Vorgang "problematisch"

Auf Anfrage des SWR bestätigte das Uniklinikum Heidelberg lediglich, dass die Forschung derzeit als "Grundlagenforschung" von der Medizinischen Fakultät finanziert werde, "bis eine Publikation der Projektergebnisse erfolgt ist." Der forschungspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Nico Weinmann, nennt das Vorgehen im Interview mit dem SWR "problematisch". Es würden öffentliche Mittel "möglicherweise einer anderen Nutzung entzogen". Es müsse sichergestellt werden, "dass das Geld nicht verloren ist."

Bluttest Thema im Wirtschaftsausschuss

Gut möglich, dass sich das "Investment" der Medizinischen Fakultät irgendwann bezahlt macht, falls der Bluttest doch noch zu einem Erfolg wird und die Uniklinik, etwa durch Lizenzgebühren, davon profitiert. Doch so weit scheint man in Heidelberg noch längst nicht zu sein. FDP-Politiker Weinmann jedenfalls will die jetzige Finanzierung des Projekts am 3. Juli im Wissenschaftsausschuss des Landtags zur Sprache bringen.