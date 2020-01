Ein junger afghanischer Asylbewerber aus Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) sollte am Dienstag abgeschoben werden. Ein Unterstützerkreis hatte sich für seine Duldung eingesetzt und eine Online-Petition gestartet. Die Maschine sollte um 21 Uhr nach Kabul starten.



Ein Unterstützerkreis rund um den Grünen-Landtagsabgeordneten Uli Sckerl aus Weinheim und den "Arbeitskreis für Flüchtlinge" Ladenburg hat sich dafür eingesetzt, dass der junge Afghane in Deutschland bleiben kann. Das Innenministerium in Stuttgart hat das allerdings nach Angaben seines Heidelberger Rechtsanwalts Martin Heiming abgelehnt und auf die "erhebliche kriminelle Energie" des Asylbewerbers verwiesen. Die Leitlinie des Landes Baden-Württemberg ist, vor allem junge Straftäter abzuschieben.



Angepasst mit günstiger Prognose



Ausländerrechtlich sei die Abschiebung des Mannes rechtmäßig, bestätigte Anwalt Martin Heiming dem SWR. Er hätte aber von Behördenseite aus einen genaueren Blick auf die Situation und die Prognose des jungen Mannes erwartet, der sich in Deutschland - nach einem einmaligen Vorfall im Jahr 2015 - angepasst und eingelebt habe. Es sei aus menschlichen Gründen unverständlich, dass eine Straftat so lange nachwirke. Es habe auch keine Notwendigkeit bestanden, die Duldung jetzt zu beenden, betonte Heiming gegenüber dem SWR.

Das Land Baden-Württemberg schiebt vor allem junge Ausländer ab, die straffällig geworden sind. dpa Bildfunk Picture Alliance



Messerstecherei war der Knackpunkt



Der Mittzwanziger war 2015 in betrunkenem Zustand in eine Messerstecherei in einer Ladenburger Flüchtlingsunterkunft verwickelt gewesen. Dabei erlitten die Beteiligten durch ein Besteckmesser leichte Schnittwunden, so der Anwalt. Der Asylbewerber sei wegen Vollrauschs verurteilt worden, die Tat in das Strafregister eingetragen. Eine sogenannte Ausbildungs-Duldung war demnach aus ausländerrechtlichen Gründen nicht möglich. Die normale Duldung kennt keine bestimmte Dauer.

Überraschende Festnahme



Der Afghane war am Freitag überraschend im Landratsamt Heidelberg festgenommen worden. Er ist bereits gelernter Straßenbauer und macht zurzeit eine Ausbildung zum Rohrleitungsbauer beim Mannheimer Bauunternehmen Diringer und Scheidel. Seine Deutschkenntnisse seien überdurchschnittlich gut, sagen seine Unterstützer. Das Bauunternehmen Baukonzern würde ihn nach deren Angaben auch weiter beschäftigen.