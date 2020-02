per Mail teilen

Die Bluttat von Hanau schockiert die Menschen in ganz Deutschland. Bei Mahnwachen zeigen sie Solidarität. In Heidelberg kamen dabei am Donnerstagabend etwa 200 Menschen zusammen.

In Heidelberg schwenkten die Teilnehmer der Kundgebung Transparente und zeigten so Flagge gegen Rassismus und Fremdenhass. Auch SPD-Urgestein Franz Müntefering war bei der Kundgebung auf dem Heidelberger Bismarckplatz dabei. In Mannheim war am Abend auch eine Mahnwache geplant.

Transparent bei der Mahnwache in Heidelberg SWR

Ein Deutscher hatte am Mittwochabend bei einem rechtsradikalen Anschlag in zwei Shisha-Bars im hessischen Hanau neun Menschen mit migrantischem Hintergrund erschossen.

Mahnwache in Heidelberg SWR

Trauer auch in der Pfalz

Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat nach eigenen Angaben ein Kondolenzschreiben an den Oberbürgermeister von Hanau geschickt. In Landau war am Donnerstagabend auch eine Mahnwache mit rund 100 Teilnehmern geplant.

Trauerbeflaggung in Hessen

Nach der Bluttat von Hanau mit elf Toten am Mittwochabend hat das hessische Innenministerium Trauerbeflaggung angeordnet. An den Rathäusern in Heppenheim, Bensheim und Viernheim (Kreis Bergstraße) wehen die Fahnen auf Halbmast.

Der Täter hatte nach dem Anschlag sich selbst getötet. Die Polizei fand in seiner Wohnung eine weitere leiche - es handelt sich um die Mutter des Mannes.

Gedenken an die Opfer von Hanau dpa Bildfunk picture alliance/Boris Roessler/dpa

Konsequenzen gefordert

Inzwischen ermittelt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Sie spricht von einer terroristischen Gewalttat. Der zweite Vorsitzende des Ludwigshafener Migrationsbeirats Ibrahim Yetkin fordert jetzt Konsequenzen aus der Tat.

Dauer 0:45 min Ibrahim Yetkin zum Anschlag in Hanau Ibrahim Yetkin zum Anschlag in Hanau

Mahnwache in Heidelberg geplant

In Heidelberg haben das "Netzwerk gegen Rechts" , der Kurdische Verein und betroffene Bürgerinnen und Bürger für 17:30 Uhr auf dem Bismarckplatz eine Mahnwache angekündigt. Auf dem Mannheimer Marktplatz beginnt um 19 Uhr ein von "Mannheim gegen Rechts" initiiertes Zusammentreffen. In beiden Städten sind Parteien und Organisationen in den Bündnissen zusammengeschlossen.

Prinzessinnenempfang abgesagt

Außerdem hat die Stadt Mannheim in Absprache mit der Karnevalskommission den Prinzessinnenempfang im Rathaus abgesagt. "Das Gift der rassistischen und ausländerfeindlichen Ideologie hat Menschen das Leben genommen. Wir trauern um die Opfer", schreibt Oberbürgermeister Peter Kurz in einer Mitteilung. Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt wegen Terrorverdachts.