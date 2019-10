per Mail teilen

Beim Brand eines Wohncontainers für Obdachlose starb Anfang September in Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) ein Mann. Jetzt wurde Haftbefehl gegen zwei Jugendliche, 15 und 16 Jahre alt, wegen Mordes und Brandstiftung erlassen.

Feuerwehreinsatz in Waibstadt am 10. September (Archivbild) Einsatz-Report24

Die beiden Jugendlichen sollen am 10. September frühmorgens vor dem Wohncontainer einer Obdachlosenunterkunft in Waibstadt eine Mülltonne in Brand gesetzt haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heidelberg wollten die Jugendlichen den Wohncontainer anzünden, obwohl sie wussten, dass sich jemand darin aufhält.

Bewohner starb an Rauchgasvergiftung

Das Feuer versperrte offenbar den einzigen Ausgang aus dem Container. Der 61 Jahre alte Bewohner starb an einer Rauchgasvergiftung.

Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich laut Polizei die Hinweise, dass Jugendliche den Brand gelegt haben könnten. Eine Selbstentzündung der Mülltonne sei nicht infrage gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Im weiteren Verlauf wurden insgesamt drei Personen identifiziert. Gegen einen weiteren 15-Jährigen wird noch ermittelt.