Es ist ungewöhnlich ruhig geworden rund um die Hochstraße Süd in Ludwigshafen. Schon seit Ende August ist die so wichtige Verkehrsachse für die Region gesperrt. An der sogenannten Pilzkonstruktion wurden gravierende Rissveränderungen festgestellt, wie es hieß. Jetzt ist es ungewöhnlich still - Auto- und menschenleer. mehr...