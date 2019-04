per Mail teilen

Der Wirbel um den umstrittenen Brustkrebs-Bluttest an der Heidelberger Uniklinik geht weiter. Nun haben zwei Vorstandsmitglieder der Klinik schwere Vorwürfe gegen eine Marketing-Firma erhoben.

Nach einer umstrittenen PR-Kampagne für den Bluttest sagte die Vorstandsvorsitzende Annette Grüters-Kieslich der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Wochenendausgabe): "Wir fühlen uns hinters Licht geführt. Dem Vorstand des Klinikums konnte aufgrund dieser und anderer Vernebelungsmanöver noch nicht einmal ansatzweise klar sein, dass es um ein breites Kampagnenkonzept gegangen ist." Die Kaufmännische Direktorin des Uniklinikums und stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Irmtraud Gürkan, erklärte der Zeitung: "Wir fühlen uns getäuscht und benutzt."

80.000 Euro teure PR-Kampagne

Die Firma Heiscreen hatte zu dem Bluttest eine 80.000 Euro teure PR-Kampagne aufgezogen und den Test Mitte Februar als "Weltsensation" in den Medien präsentiert. Heiscreen ist eine sogenannte Start-up-Firma der Uniklinik. Der Bluttest zur Früherkennung von Brustkrebs sei jedoch nicht marktreif gewesen, kritisieren die beiden Vorstandsmitglieder. Kritik gab es auch, weil wissenschaftlich publizierte Daten dazu nicht vorlägen. Es sei zu früh gewesen, um seriöse Aussagen über den Test zu machen, hieß es unter anderem.

Durch den Test wurden Frauen Hoffnungen gemacht, die möglicherweise nicht zu halten seien, so Kritiker. dpa Bildfunk Klaus-Dietmar Gabbert

Man strebe nun eine Trennung von Heiscreen-Investor Jürgen B. Harder an, so die Vorstände. Eventuell müsse Harder dann seine Anteile an die Uniklinik abgeben.

Staatsanwaltschaft untersucht den Fall

Der Fall beschäftigt mittlerweile auch den baden-württembergischen Landtag. Das grün-geführte Wissenschaftsministerium von Theresia Bauer sieht sich mit zwei Anfragen aus dem Parlament konfrontiert, die dem SWR vorliegen. Inzwischen ermittelt auch die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität in Mannheim.