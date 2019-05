per Mail teilen

Der sogenannte Sarotti-Mohr im Mannheimer Capitol sorgt weiter für Ärger: In einem offenen Brief fordern diverse Organisationen gegen Rassismus die Betreiber auf, das Schild mit der Werbefigur abzuhängen.

Die Unterzeichner des offenen Briefes fordern unter anderem die Capitol-Geschäftsführung auf, die deutsche Kolonialgeschichte und den damit verbundenen Rassismus sensibel aufzuarbeiten - das sei bislang nicht geschehen. Außerdem seien verschiedene Rassismus-Experten nicht ausreichend gehört worden.

Der sogenannte Sarotti-Mohr im Mannheimer Capitol zieht seit Langem die Aufmerksamkeit diverser Organisationen gegen Rassismus auf sich. dpa Bildfunk picture alliance/Uwe Anspach/dpa

Capitol-Geschäftsführung steht ihrer Entscheidung

Die Capitol-Geschäftsführung bestreitet die Rassismus-Vorwürfe vehement. Man habe mit vielen gesprochen, die in Sachen Rassismus und Diskriminierung als Experten gelten, unter anderem mit dem Bundesvorsitzenden der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Auch städtische Fachleute seien gehört worden. Man stehe weiter zu der Entscheidung vom Februar 2019, das umstrittene Werbeschild nicht abzuhängen. Man wolle sich weiter der offenbar notwendigen Diskussion stellen, verwahre sich aber in aller Deutlichkeit gegen den Vorwurf des Rassismus.