Ein 14-jähriger Junge aus Speyer hat in der Nacht auf Sonntag eine Spritztour mit einem 16-jährigen Freund durch Speyer-Nord gemacht. Die Fahrt mit dem Auto der Mutter des 14-Jährigen endete laut Polizei in einem Feldweg entlang der A61. Dort muss der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, so dass sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die Jugendlichen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der 14-Jährige verständigte gegen 1 Uhr Sonntagfrüh seine Mutter, die die Polizei zur Unfallstelle rief. Der 16-jährige Beifahrer konnte in einem Krankenhaus ermittelt werden, wo er seine Kratzer und Prellungen behandeln ließ. Ob und wie sich der Fahrer verletzt hat, ist nicht bekannt. Das Auto ist laut Polizei vollständig beschädigt. Der Jugendliche Fahrer muss mit zahlreichen Anzeigen rechnen unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein und das unerlaubte Fahren mit dem Pkw seiner Mutter und Unfallflucht. Aber auch wegen der Verletzungen seines Freundes muss sich der 14-Jährige verantworten.