Ein Ehepaar in Spechbach bei Heidelberg ist am späten Freitagabend von einem unerwarteten Besuch aufgeschreckt worden: Ein Auto durchbrach die Hauswand und landete in der Küche.

Bei dem Unfall in Spechbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist das verunglückte Auto erst in der Küche eines Ehepaars zum Stehen gekommen. Der 22-jährige Fahrer war in der Nacht zum Samstag mit seinem Pkw laut Polizei vermutlich zu schnell unterwegs und kam deshalb von der Fahrbahn ab.

Durch den Garten in die Küche

Dabei schlitterte sein Auto über ein Grundstück durch ein Gewächshaus und krachte schließlich in die Hauswand des Anwesens, durchbrach die Hauswand und blieb in der Küche stehen. Dort hielt sich gerade das Ehepaar auf, das in dem Haus wohnt. Die Beiden blieben unverletzt. Sie mussten jedoch das Haus verlassen und vorübergehend woanders unterkommen, weil das Haus laut Polizei nicht mehr bewohnbar ist. Der 22-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Samstagvormittag sollen der Pkw geborgen und das Ausmaß der Schäden am Haus begutachtet werden.