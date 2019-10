In der Nacht auf Samstag sind Unbekannte im Sinsheimer Stadtteil Hoffenheim in zahlreiche Wohnungen und Häuser eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie Terrassentüren und Fenster auch im Obergeschoss auf oder warfen Fenster im Erdgeschoss ein. Sie erbeuteten vor allem Geld und Schmuck. Die Unbekannten müssen zwischen 15 Uhr am Freitagnachmittag und 1:15 Uhr am Samstagmorgen unterwegs gewesen sein, so die Polizei - sie bittet um Hinweise.