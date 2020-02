per Mail teilen

Die geplante Sperrung der A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in der Nacht zum Sonntag ist verschoben worden. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Grund war das schlechte Wetter. Wegen der regennassen Fahrbahn hätten die geplanten Markierungsarbeiten an den Fahrstreifen im Bereich der Baustelle nicht durchgeführt werden können. Die Sperrung war in Fahrtrichtung Mannheim geplant. Einen neuen Termin für die Arbeiten gibt es noch nicht.