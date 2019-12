per Mail teilen

Vier Bewohner eines Einfamilienhauses in Sinsheim-Reihen (Rhein-Neckar-Kreis) sind Sonntagnacht wegen Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr war gegen Mitternacht wegen starker Rauchentwicklung zu dem Haus in Reihen gerufen worden. Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Sicherheitshalber wurden auch die angrenzenden Wohnhäuser evakuiert. Die Ursache für den Qualm war ein brennendes Kissen. Es hatte unbemerkt durch eine sich dauerhaft anschaltende Lampe in einer Abstellkammer im Keller Feuer gefangen. Auf andere Teile des Wohnhauses hatten die Flammen nicht übergegriffen.