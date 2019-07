per Mail teilen

Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall bei Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis schwer verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei in einer Linkskurve mit seiner Maschine ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und unter die Leitplanke in eine Böschung geflogen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 55-Jährigen ins Krankenhaus.