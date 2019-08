per Mail teilen

Bundesligist 1899 Hoffenheim hat Diadie Samassekou vom österreichischen Serienmeister RB Salzburg verpflichtet. Die Ablösesumme liegt nach übereinstimmenden Medienberichten bei 12 Millionen Euro.

Nach Vereinsangaben erhält der 23 Jahre alte Nationalspieler aus Mali einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Samassekou spielte seit 2016 in Salzburg. Dort wurde er dreimal Meister, zweimal Pokalsieger und kam in der vergangenen Saison mit den Österreichern bis ins Achtelfinale der Europa League. Samassekou ist der siebte Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison, die am Wochenende beginnt.