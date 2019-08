per Mail teilen

Eine 30-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag in Sinsheim von einem Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Roller auf einer landwirtschaftlichen Straße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte sie und wurde dabei von dem Traktor erfasst. Sie wurde mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.